Bonjour chez vous !

L'intégrale du mardi 2 décembre

Va-t-on vers un compromis sur le budget ? Après leur rencontre à Matignon avec Sébastien Lecornu, les socialistes le jugent possible. Mais le bloc central est-il vraiment prêt à accepter les demandes du PS au prix d'un déficit plus lourd ? C'est la question que nous posons à Marc Fesneau, Vice-Président du MoDem et président du groupe à l’Assembl...

Politique

Oriane Mancini

1h27mn

Jusqu'au 02/03/2026

