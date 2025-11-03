L'intégrale du mardi 2 décembre

Va-t-on vers un compromis sur le budget ? Après leur rencontre à Matignon avec Sébastien Lecornu, les socialistes le jugent possible. Mais le bloc central est-il vraiment prêt à accepter les demandes du PS au prix d'un déficit plus lourd ? C'est la question que nous posons à Marc Fesneau, Vice-Président du MoDem et président du groupe à l’Assembl... ée. Ce budget est en cours de discussion au Sénat. La droite sénatoriale qui ne veut pas d’impôt et de taxe supplémentaire s'emploie à la détricoter. Sur quelles mesures droite et gauche peuvent-elles tomber d’accord ? C’est le thème de notre débat politique entre la sénatrice LR Dominique Estrosi-Sassonne et le sénateur communiste Ian Brossat. Le sénateur du jour est le centriste Olivier Cadic qui représente les Français de l'étranger. Emmanuel Macron a apporté son soutien à Volodymyr Zelensky qu’il a reçu à l’Elysée. Est-on dans un moment décisif pour la paix en Ukraine ? A la une de nos régions, cap sur Saint-Etienne après la condamnation du maire Gaël Perdriau. Les cartes sont-elles rebattues pour les municipales ? Comment ce jugement a-t-il été accueilli ?

