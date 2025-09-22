Public Sénat
L'intégrale du mardi 21 octobre 2025

Au programme : Nicolas Sarkozy entre en prison aujourd’hui. Vendredi, il a été reçu par Emmanuel Macron, et Gérard Darmanin a annoncé qu’il lui rendrait visite en tant que Garde des Sceaux. Que pense le Rassemblement National de cette séquence politique ? Le vice-président du parti, Sébastien Chenu, est notre invité. Le Sénat : Pour lutter cont...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/01/2026

