L'intégrale du mardi 21 octobre 2025

Au programme : Nicolas Sarkozy entre en prison aujourd’hui. Vendredi, il a été reçu par Emmanuel Macron, et Gérard Darmanin a annoncé qu’il lui rendrait visite en tant que Garde des Sceaux. Que pense le Rassemblement National de cette séquence politique ? Le vice-président du parti, Sébastien Chenu, est notre invité. Le Sénat : Pour lutter cont... re le communautarisme, le Sénat adopte un texte qui inscrit la prééminence des lois de la République dans la Constitution. Un texte contesté par la gauche. La présidente LR de la Commission des Lois, Muriel Jourda, nous répond sur les enjeux. Le débat : Le Parlement entre dans le vif du débat budgétaire. Hier, les discussions se sont ouvertes en commission à l’Assemblée nationale. Un compromis est-il possible avec la majorité de droite au Sénat ? Notre débat politique réunit la sénatrice LR Martha de Cidrac et le député socialiste Laurent Baumel. A la une de nos régions : Hommage dans la Drôme au sénateur Gilbert Bouchet, disparu des suites de la maladie de Charcot. Il avait porté ce combat jusqu'au bout dans ses fonctions.

