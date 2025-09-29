L'intégrale du mardi 28 octobre

Au programme : Emmanuel Macron en difficulté dans l’opinion. Le chef de l’État voit sa popularité reculer, selon notre baromètre Odoxa pour Public Sénat. Comment expliquer cette érosion de confiance ? Quelle marge de manœuvre politique lui reste-t-il ? Décryptage et analyse avec nos éditorialistes. L’entretien : Le gouvernement peut-il enrayer... ce désamour ? Le ministre du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, apporte son regard sur la situation politique et économique du pays. Au Sénat, les élus examinent un texte visant à améliorer le pouvoir d’achat dans les départements d’Outre-mer. Les mesures proposées sont-elles à la hauteur des attentes ? La rapporteure du texte, Micheline Jacques, sénatrice (LR) de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, répond à nos questions. Et puis dans le Cher, un foyer de grippe aviaire entraîne la mise en place de zones de protection et de surveillance. Les éleveurs s’organisent face au risque de propagation.

