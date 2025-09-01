L'intégrale du mardi 30 septembre

Au programme de cette édition : un record d’impopularité pour Emmanuel Macron, et pas d’état de grâce pour Sébastien Lecornu. Ce sont les enseignements de notre baromètre mensuel réalisé par l'institut de sondage Odoxa avec la presse régionale. Quels messages derrière ces chiffres ? Nous les détaillons avec Erwan Lestrohan de l'institut Odoxa ... et l’éditorialiste Nathalie Mauret du groupe Ebra. Dans l’entretien : Sébastien Lecornu se dit ouvert au débat sur la justice fiscale et promet des baisses d’impôts en faveur du travail. Mais bénéficie-t-il vraiment de l’appui total du socle commun ? La question est posée au maire de Nice et vice-président d’Horizons, Christian Estrosi. Le Premier ministre se dit sous tutelle du Parlement. Peut-il en attendre un budget non censuré ? Des compromis sont-ils possibles avec le Parti socialiste ? Décryptage et réactions avec le sénateur de Haute-Savoie Loïc Hervé, membre de l'Union centriste. Et à la Une de nos régions : face aux déserts médicaux, le gouvernement mise sur les maisons France Santé. Une solution de proximité, mais est-elle à la hauteur des attentes des habitants et des soignants ? Reportage en Gironde de notre partenaire TV7.

