L'intégrale du mardi 7 octobre

Au programme de cette édition du mardi 7 octobre, la crise politique majeure dans laquelle la France s'enfonce après la démission de Sébastien Lecornu. Nouveau rebondissement de la fin de la folle journée de lundi : Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener de nouvelles négociations, présentées comme les dernières, pour tenter d’évit... er une impasse institutionnelle. Peuvent-elles encore aboutir ? Analyse et décryptage avec nos éditorialistes Françoise Degois et Valérie Lecasble. Au Sénat, les Républicains vont-ils rouvrir la discussion avec Sébastien Lecornu ? Peuvent-ils à nouveau rejoindre le gouvernement, ou portent-ils une part de responsabilité dans cette crise ? Le sénateur LR des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi nous répond. L’Entretien du jour : Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l’Assemblée et premier vice-président du MoDem, est notre invité. Que décide le MoDem ? Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron peuvent-ils toujours compter sur leurs alliés historiques, ou faut-il désormais une ouverture à gauche ? En régions : comment la démission du Premier ministre est-elle perçue dans le pays ? Réactions à Toulon, Tours et Bordeaux avec nos partenaires de la presse régionale.

