Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mardi 7 octobre

Au programme de cette édition du mardi 7 octobre, la crise politique majeure dans laquelle la France s'enfonce après la démission de Sébastien Lecornu. Nouveau rebondissement de la fin de la folle journée de lundi : Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener de nouvelles négociations, présentées comme les dernières, pour tenter d’évit...

Publié le

Invités

MARC FESNEAU, Roger Karoutchi

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/01/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !