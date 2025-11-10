L'intégrale du mercredi 10 décembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu signe une première victoire politique : les députés approuvent le budget de la Sécurité sociale sans recours au 49.3, dans un scrutin serré. Est-ce aussi une victoire pour la démocratie parlementaire et pour la culture du compromis ? Ce vote rebat-il les cartes alors que la gauche et le socle commun ... se divisent ? Analyse avec Elizabeth Martichoux et Benjamin Morel. Le texte est adopté grâce aux voix socialistes et à l’abstention des écologistes, une position vivement critiquée par LFI et le RN. La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, répond et détaille sa ligne. Autre réaction, celle du porte-parole du Parti communiste, le sénateur Ian Brossat, opposé au budget. Avec lui, nous revenons aussi sur le budget de l’immigration voté au Sénat. A la une de nos régions, un souffle de légèreté et d’esprit de fête : direction Colmar, où le marché de Noël attire un large public malgré une météo peu hivernale. Le maire, Éric Strautmann, nous en présente les coulisses.

