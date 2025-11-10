Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 10 décembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu signe une première victoire politique : les députés approuvent le budget de la Sécurité sociale sans recours au 49.3, dans un scrutin serré. Est-ce aussi une victoire pour la démocratie parlementaire et pour la culture du compromis ? Ce vote rebat-il les cartes alors que la gauche et le socle commun ...

Publié le

Invité

Marine Tondelier

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !