L'intÃ©grale du mercredi 12 novembre

Au programme de cette Ã©dition, retour sur une nuit qui a marquÃ© la France : il y a dix ans, les attaques du 13 Novembre frappent la nation en plein cÅ“ur. Bilan : 130 morts, des centaines de blessÃ©s, et une mÃ©moire collective Ã jamais bouleversÃ©e. Comment ce traumatisme continue-t-il dâ€™habiter notre sociÃ©tÃ©, nos institutions, notre rapport Ã la sÃ... ©curitÃ© et Ã la libertÃ© ? InvitÃ© exceptionnel : FranÃ§ois Molins, ancien procureur de la RÃ©publique de Paris. Il revient sur cette soirÃ©e tragique et sur la maniÃ¨re dont la menace terroriste faÃ§onne encore notre Ã©poque. Nos Ã©ditorialistes FranÃ§oise Degois et MichaÃ«l Darmon prolongent la rÃ©flexion autour de la mÃ©moire, de la rÃ©silience et de la politique de sÃ©curitÃ© en France. Vu du sÃ©nat : cap sur les dÃ©bats parlementaires autour de la suspension de la rÃ©forme des retraites : mesure dâ€™apaisement ou signal de fragilitÃ© du pouvoir ? Le camp prÃ©sidentiel soutiendra-t-il cette mesure ? Isabelle Florennes, sÃ©natrice centriste des Hauts-de-Seine et porte-parole du MoDem, apporte son Ã©clairage sur ce fragile Ã©quilibre politique. Enfin, Ã la une de nos rÃ©gions, coup de projecteur sur Duralex, symbole industriel franÃ§ais qui renaÃ®t grÃ¢ce Ã un Ã©lan collectif et une levÃ©e de fonds record. Lâ€™histoire dâ€™un savoir-faire, dâ€™une marque patrimoniale, et dâ€™un attachement populaire toujours intact.

