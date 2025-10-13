Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intÃ©grale du mercredi 12 novembre

Au programme de cette Ã©dition, retour sur une nuit qui a marquÃ© la France : il y a dix ans, les attaques du 13 Novembre frappent la nation en plein cÅ“ur. Bilan : 130 morts, des centaines de blessÃ©s, et une mÃ©moire collective Ã  jamais bouleversÃ©e. Comment ce traumatisme continue-t-il dâ€™habiter notre sociÃ©tÃ©, nos institutions, notre rapport Ã  la sÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

1h28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 10/02/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique