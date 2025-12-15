Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 14 janvier

Au programme de cette édition : nous recevons Vanessa Pérée, procureure du nouveau Parquet national de lutte contre la criminalité organisée, juridiction présentée comme l’un des piliers de la lutte contre le narcotrafic. Quels changements concrets apporte ce parquet dans l’organisation judiciaire ? Dispose-t-il des moyens à la hauteur des attent...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/04/2026

Bonjour chez vous !