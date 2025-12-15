L'intégrale du mercredi 14 janvier

Au programme de cette édition : nous recevons Vanessa Pérée, procureure du nouveau Parquet national de lutte contre la criminalité organisée, juridiction présentée comme l’un des piliers de la lutte contre le narcotrafic. Quels changements concrets apporte ce parquet dans l’organisation judiciaire ? Dispose-t-il des moyens à la hauteur des attent... es de l’État ? Ce nouveau parquet marque-t-il un tournant dans la lutte contre la criminalité organisée en France ? La loi de lutte contre le narcotrafic a été adoptée le 29 avril 2025. Son initiateur, le sénateur LR du Rhône Étienne Blanc est notre invité. Après l’audition du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez ce mardi au Sénat, les outils juridiques et policiers sont-ils enfin adaptés à l’ampleur de la menace ? Face à la colère des agriculteurs, Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence examinée au Parlement. Cette réponse politique est-elle suffisante pour apaiser la crise ? Budget, agriculture, sécurité : l’exécutif peut-il encore reprendre la main ou se retrouve-t-il dans une impasse politique ? Débat et analyse avec nos éditorialistes Frédéric Dabi et Françoise Degois. Enfin dans nos régions, les agriculteurs multiplient les actions pour alerter les consommateurs sur l’origine des produits. Ces mobilisations locales peuvent-elles peser durablement sur les choix politiques et économiques ?

