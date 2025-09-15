L'intégrale du mercredi 15 octobre

Trente minutes de discours et une annonce majeure : Sébastien Lecornu suspend la réforme des retraites jusqu’à la présidentielle. Un tournant politique que nous analysons tout au long de cette émission. A suivre un grand débat entre trois parlementaires : Frédérique Puissat pour Les Républicains, Violette Spillebout pour Renaissance et Alexandre O... uizille pour le Parti socialiste. L’entretien : Sébastien Lecornu a-t-il échappé à la censure ? Le Parti socialiste choisit de miser sur le débat parlementaire plutôt que sur la rupture. Est-ce un pari risqué ? Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, est notre invité. Le Sénat : sur le plan budgétaire, combien coûte la suspension de la réforme des retraites ? Est-elle soutenable pour les comptes sociaux, et où trouver les compensations promises par le Premier ministre ? Éclairage avec la sénatrice centriste Élisabeth Doineau, rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale. En régions : la capitale se prépare à une éventuelle crue centennale. Un exercice grandeur nature a été mené cette semaine pour tester la capacité de Paris à y faire face. Immersion avec les forces de sécurité.

Voir plus