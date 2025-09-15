Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 15 octobre

Trente minutes de discours et une annonce majeure : Sébastien Lecornu suspend la réforme des retraites jusqu’à la présidentielle. Un tournant politique que nous analysons tout au long de cette émission. A suivre un grand débat entre trois parlementaires : Frédérique Puissat pour Les Républicains, Violette Spillebout pour Renaissance et Alexandre O...

Publié le

Invités

Patrick Kanner, Élisabeth Doineau

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/01/2026

