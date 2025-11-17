Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 17 décembre

Au programme de cette édition : Le gouvernement accélère la campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire dans le Sud-Ouest, avec l’extension du dispositif à des centaines de milliers de bovins et le renfort de vétérinaires militaires. Une réponse suffisante pour apaiser la colère des agriculteurs ? Ce dossier sanitaire devient-il un risque...

Publié le

Invité

Joshua Hochart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !