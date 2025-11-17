L'intégrale du mercredi 17 décembre

Au programme de cette édition : Le gouvernement accélère la campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire dans le Sud-Ouest, avec l’extension du dispositif à des centaines de milliers de bovins et le renfort de vétérinaires militaires. Une réponse suffisante pour apaiser la colère des agriculteurs ? Ce dossier sanitaire devient-il un risque... politique majeur pour Sébastien Lecornu ? Analyse avec Françoise Degois et Hubert Coudurier. Autre source de tension pour le monde agricole : l’accord du Mercosur. Si le Parlement européen adopte des protections renforcées, le Sénat réclame un bras de fer juridique et appelle le gouvernement à saisir la justice européenne pour empêcher la ratification. Décryptage avec le sénateur RN Joshua Hochart. L’Union européenne renonce à l’interdiction des véhicules thermiques. Quelles conséquences pour l’industrie automobile française, pour l’emploi et pour la compétitivité européenne ? Éclairage avec Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité. À la une de nos régions, focus sur Marseille, au cœur de la lutte contre le narcotrafic. Le chef de l’État affiche une détermination totale face aux réseaux criminels. Analyse et regard local avec Olivier Biscaye, directeur de la rédaction de La Provence.

