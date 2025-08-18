L'intégrale du mercredi 17 septembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations et reçoit les partis de gauche à Matignon. Quelles concessions est-il prêt à faire ? L’invité politique : Christophe Béchu, maire d’Angers et secrétaire général d’Horizons. Dans le débat du jour : Lecornu peut-il trouver un accord avec la gauche sans perdre ses app... uis à droite ? Le débat avec nos éditorialistes Pierre Jacquemain et Elizabeth Martichoux. Alors qu’Israël lance une opération terrestre pour prendre le contrôle de Gaza, jusqu’où ira Benjamin Netanyahou ? Est-ce le bon moment pour la France de reconnaître l’État de Palestine ? La sénatrice Gisèle Jourda, présidente du groupe d’amitié France-Palestine, est notre invitée. Et en régions : mobilisation annoncée demain, elle s’annonce massive. Reportage sur les préparatifs à Poitiers.

