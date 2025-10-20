Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 19 novembre

Au programme de cette édition : Le Sénat ouvre l’examen du budget de la Sécurité sociale, avec un point de tension majeur : la suspension de la réforme des retraites, à laquelle la majorité sénatoriale s’oppose fermement. Le rapport de force rend tout compromis incertain et pose une question centrale : quelle issue politique est encore possible ?...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/02/2026

