L'intégrale du mercredi 19 novembre

Au programme de cette édition : Le Sénat ouvre l’examen du budget de la Sécurité sociale, avec un point de tension majeur : la suspension de la réforme des retraites, à laquelle la majorité sénatoriale s’oppose fermement. Le rapport de force rend tout compromis incertain et pose une question centrale : quelle issue politique est encore possible ?... Françoise Degois et Hubert Coudurier analysent ces équilibres mouvants et les scénarios ouverts. L’Entretien : Le Parlement est confronté à un calendrier contraint et à un socle politique fragmenté. Le vote final sur le budget peut-il réellement aboutir alors que plusieurs forces refusent le texte en l’état ? Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, apporte son éclairage sur les marges de manœuvre gouvernementales et les conditions d’un accord. Le Sénateur : La marque Perrier est autorisée à maintenir l’appellation “eau minérale naturelle”, la justice tranchant après les révélations sur des pratiques de traitement illégal. Cette décision relance les interrogations sur la transparence et le contrôle du secteur. Le président de la commission d’enquête sénatoriale, Laurent Burgoa, sénateur LR du Gard, réagit et précise les suites politiques possibles. A la une de nos régions : Le supplément de 53 titres de presse quotidienne régionale met en lumière la question du vivre-ensemble à travers des initiatives locales qui cherchent à retisser le lien social. En Saône-et-Loire, un projet de démocratie alimentaire propose un modèle inédit pour rapprocher production, solidarité et participation citoyenne.

