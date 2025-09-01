L'intégrale du mercredi 1er octobre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations alors que le Parlement reprend ses travaux et qu’une nouvelle journée de mobilisation se prépare. Le Premier ministre peut-il résister à la pression conjuguée de la rue et des oppositions ? Analyse avec le sondeur Frédéric Dabi et l’éditorialiste politique Françoise D... egois. Dans l’entretien : quelle stratégie pour le Rassemblement national ? Le parti détient une partie des clés de la majorité mais pourrait être écarté de la bataille des postes à l’Assemblée. Le président délégué du groupe et député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, répond à nos questions. Emmanuel Macron se rend au Danemark, pays visé par des incursions de drones. Faut-il y voir une nouvelle menace pour l’Europe ? La réponse de l’OTAN et de l’Union européenne est-elle à la hauteur ? Éclairage avec le sénateur (LR) du Pas-de-Calais Jean-François Rapin, président de la Commission des affaires européennes. En régions : les pompiers, de plus en plus souvent victimes d’agressions. En Ille-et-Vilaine, ils sont désormais équipés de caméras piétons. Reportage de nos partenaires de TV Rennes.

Voir plus