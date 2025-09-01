Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 1er octobre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations alors que le Parlement reprend ses travaux et qu’une nouvelle journée de mobilisation se prépare. Le Premier ministre peut-il résister à la pression conjuguée de la rue et des oppositions ? Analyse avec le sondeur Frédéric Dabi et l’éditorialiste politique Françoise D...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !