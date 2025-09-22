Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 22 octobre 2025

Au programme : Sébastien Lecornu tente de rassurer les oppositions. Le Premier ministre annonce un Conseil des ministres demain pour graver la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécurité sociale. Geste d’apaisement ou calcul politique ? On en parle avec le constitutionnaliste Benjamin Morel et l’éditorialiste Françoise Dego...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/01/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique