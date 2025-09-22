L'intégrale du mercredi 22 octobre 2025

Au programme : Sébastien Lecornu tente de rassurer les oppositions. Le Premier ministre annonce un Conseil des ministres demain pour graver la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécurité sociale. Geste d’apaisement ou calcul politique ? On en parle avec le constitutionnaliste Benjamin Morel et l’éditorialiste Françoise Dego... is. L’entretien : Trois jours après l’incroyable cambriolage au Musée du Louvre, la présidente du musée est attendue cet après-midi au Sénat. Rachida Dati affirme que les dispositifs de sécurité n’ont pas failli… mais les doutes persistent. Qu’en pense l’ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti ? Elle est notre invitée. Le sénateur : Le Sénat entame l’examen du texte sur le statut de l’élu. Indemnités, retraite, reconversion post-mandat… Un texte pour répondre à la crise des vocations des maires. Le sénateur socialiste Éric Kerrouche est notre invité. A la une de nos régions : on est allé prendre le pouls des maires des grandes villes. Quelle est leur marge de manœuvre face aux efforts demandés aux collectivités ? Et quelles conséquences pour les habitants ?

