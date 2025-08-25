Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mercredi 24 septembre

Au programme de cette édition : la colère des agriculteurs s’intensifie. Une grande journée de mobilisation a lieu vendredi et une nouvelle date est déjà annoncée le 14 octobre prochain. Au cœur de leur protestation : l’accord de libre-échange Mercosur. Comment répondre à leurs revendications ? L’invité politique, Stéphane Le Foll, ancien m...

Publié le

Invité

Stéphane Le Foll

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !