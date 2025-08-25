L'intégrale du mercredi 24 septembre

Au programme de cette édition : la colère des agriculteurs s’intensifie. Une grande journée de mobilisation a lieu vendredi et une nouvelle date est déjà annoncée le 14 octobre prochain. Au cœur de leur protestation : l’accord de libre-échange Mercosur. Comment répondre à leurs revendications ? L’invité politique, Stéphane Le Foll, ancien m... inistre de l’Agriculture et maire socialiste du Mans, nous répond. Dans le débat : 28 % des Français disent qu’ils pourraient déménager pour une commune moins exposée aux risques climatiques selon une enquête Odoxa. C’est aussi un enjeu des prochaines municipales. On en débat avec le sondeur Erwan Lestrohan et Elizabeth Martichoux. Au Sénat : le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour sa loi contre le narcotrafic, quitte le Palais du Luxembourg pour prendre la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il dresse le bilan de son mandat. Et à la une de nos régions : téléphoner au volant pourrait à l'avenir coûter très cher dans les Landes. Le préfet expérimente la suspension de permis.

