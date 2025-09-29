L'intégrale du mercredi 29 octobre

Au programme de cette édition, compromis politique ou risque de censure : le débat sur le budget et la taxation des plus grandes fortunes cristallise les tensions. Les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les oppositions, chacun tente de sauver la face tout en affichant sa cohérence politique. Trois élus débattent sur ce plateau des mar... ges de manœuvre et des lignes rouges de chacun. L’entretien : le Rassemblement national change de position sur la taxe Zucman, après l’avoir soutenue par le passé. Quelle stratégie économique le parti défend-il désormais ? Le député de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy répond à nos questions. Le sénateur : auditionnée au Sénat, la ministre de la Culture Rachida Dati défend sa gestion après le vol d’œuvres majeures au musée du Louvre. Elle assure que les dispositifs de sécurité fonctionnent et promet un renforcement de la surveillance. Le sénateur Max Brisson, membre de la commission de la Culture, réagit et analyse ses explications. Enfin l'info dans nos régions. Dans la Loire, les pompiers se préparent à faire face à de nouvelles inondations. Ils s’entraînent à anticiper l’imprévisible et à renforcer la protection des populations. Un reportage à suivre dans cette émission.

