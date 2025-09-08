L'intÃ©grale du mercredi 8 octobre

Au programme de cette Ã©dition : le compte-Ã -rebours continue de tourner ce mercredi matin pour SÃ©bastien Lecornu qui tente de trouver une sortie de crise. Va-t-il y parvenirÂ¿? Et sur quoi peuvent dÃ©boucher ces ultimes nÃ©gociations alors quâ€™une partie du socle commun pointe la responsabilitÃ© dâ€™Emmanuel Macron ? On en parle dans une heure avec nos Ã... ©ditorialistes Elizabeth Martichoux et Pierre Jacquemain. Dans lâ€™Entretien, nous recevons Patrick Kanner, prÃ©sident du groupe socialiste au SÃ©nat et sÃ©nateur du Nord. Le PS est reÃ§u Ã Matignon ce mercredi matin. Va-t-on vers un Premier Ministre de gauche. Mais quelle gauche alors que La France Insoumise souhaite repartir sur le programme du Nouveau Front PopulaireÂ¿? Le PS va-t-il suivreÂ¿? Ã‰douard Philippe a appelÃ© mardi Ã une prÃ©sidentielle anticipÃ©e, proposition non soutenue par Gabriel Attal et le Modem, ses partenaires du bloc centralâ€¦ Pourquoi Ã‰douard Philippe a-t-il actÃ© la rupture avec MacronÂ¿? On pose la question Ã la sÃ©natrice de lâ€™Essonne Laure Darcos, membre dâ€™Horizons. A la une de nos rÃ©gions, nous vous emmenons sur le site du projet ITER de Cadarache dans les Bouches-du-RhÃ´ne. Un chantier titanesque pour un rÃ©acteur de fusion nuclÃ©aire qui pourrait bien changer lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France.

