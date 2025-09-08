L'intégrale du vendredi 10 octobre

Ce matin dans Bonjour chez Vous, l’actualité politique est à l’honneur avec l’attente du nom du nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron consulte les chefs de partis pour faire un choix décisif, analysé par Arnaud Benedetti et Bérengère Bonte. Le sénateur socialiste Alexandre Ouizille s’exprime ensuite sur la possibilité d’un compromis ave... c un chef de gouvernement hors de son camp, notamment sur les sujets sensibles comme le budget ou les retraites. À l’international, focus sur Donald Trump et son rôle potentiel dans la résolution de la guerre à Gaza, avec l’analyse de Denis Lacorne, politologue et spécialiste des États-Unis. Enfin, direction la Normandie, qui célèbre les 1 000 ans de Guillaume le Conquérant : un moment fort du patrimoine régional commenté en duplex avec Hervé Morin.

