L'intégrale du vendredi 11 juillet

Au programme de cette édition : l'interview du jour de François Heisbourg, géopolitologue, conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de “Le suicide de l’Amérique” (éditions Odile Jacob). Avec lui, nous revenons sur Benjamin Netanyahou, qui se dit prêt à négocier un cessez-le-feu permanent à Gaza à condition du désar... mement du Hamas. Une issue durable est-elle possible ? Ou s’agit-il d’un nouveau coup politique ? Nous recevons également , le sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Le Sénat examine la réforme de l’audiovisuel public dans une ambiance électrique, à la veille de la pause estivale. Suspensions de séance, rappels au règlement : la gauche dénonce un passage en force orchestré par Rachida Dati. Obstruction ou alerte démocratique ? Jusqu’où ira le bras de fer ? Enfin dans le Club des Territoires. On fait le bilan de la session parlementaire qui s’achève ce soir. François Bayrou est accusé d’immobilisme, en plein débat sur la décentralisation. Une critique légitime ? Ou un procès politique ? Débat avec Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire.

