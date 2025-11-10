L'intégrale du vendredi 12 décembre
Bonjour chez vous !
Au programme de cette édition : La colère agricole éclate en Ariège, des affrontements opposent agriculteurs et forces de l’ordre autour de l’abattage d’un troupeau contaminé par la dermatose nodulaire contagieuse. Cette colère peut-elle gagner l’ensemble du pays ? Débat avec Arnaud Benedetti et Françoise Degois. Retour sur une séquence poli... tique marquée par l’adoption du budget de la Sécurité sociale. Victoire du Parlement ? Naissance d’une véritable culture du compromis ? Éclairage avec l’historien Nicolas Roussellier, enseignant à Sciences Po et à Polytechnique. Le Sénat examine le budget de la culture, alors que s’intensifient les interrogations sur l’entretien et la sécurité des grands musées, dont le Louvre. La sénatrice Else Joseph réagit. À la une de nos régions, choc et colère après la liquidation du fabricant d’électroménager Brandt. Plus de 700 emplois supprimés et tout un territoire fragilisé. Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, nous en expose les conséquences.
L'intégrale du vendredi 12 décembre
Bonjour chez vous !
Industrie : liquidation de Brandt, symbole d’un déclin français ?
Bonjour chez vous !
Questions au Gouvernement
Découvrez
Bonjour chez vous !
Laïcité : retour sur la naissance de la loi de 1905