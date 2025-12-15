L'intégrale du vendredi 16 janvier

Au programme de cette édition : Le gouvernement suspend le vote sur le budget et ouvre une période de clarification stratégique. Sébastien Lecornu hésite entre plusieurs options institutionnelles pour sortir de l’impasse. Quel choix peut encore préserver l’équilibre politique et parlementaire ? Décryptage dans le Club avec Arnaud Benedetti et Tâ... m Tran-Huy. Au Sénat, la méthode envisagée par l’exécutif interroge. Une procédure jugée trop brutale peut-elle devenir un motif de censure pour les socialistes ? Ou la recherche d’un compromis reste-t-elle possible malgré les tensions ? Nous posons la question à la sénatrice socialiste de Paris Colombe Brossel. Sur la scène internationale, la France s’engage militairement au Groenland dans le cadre d’une mission européenne. Face aux déclarations et aux ambitions de Donald Trump sur ce territoire stratégique, l’Union européenne est-elle en mesure d’imposer un rapport de force crédible ? À quel coût politique, diplomatique et militaire ? Analyse avec l’eurodéputé LR et ancien chef du renseignement militaire Christophe Gomart. Enfin, dans les territoires, nous plongeons au cœur d’un service public essentiel mais invisible. Comment anticiper les aléas climatiques et garantir la continuité des déplacements en période hivernale ? Direction la Savoie, aux côtés des agents chargés de sécuriser les routes face à la neige.

