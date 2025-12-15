Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du vendredi 16 janvier

Au programme de cette édition : Le gouvernement suspend le vote sur le budget et ouvre une période de clarification stratégique. Sébastien Lecornu hésite entre plusieurs options institutionnelles pour sortir de l’impasse. Quel choix peut encore préserver l’équilibre politique et parlementaire ? Décryptage dans le Club avec Arnaud Benedetti et Tâ...

Publié le

Invité

Christophe Gomart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2026

