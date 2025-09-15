L'intégrale du vendredi 17 octobre

Au programme : Sébastien Lecornu échappe de justesse à la censure. Le vote se joue à 18 voix, avec quelques députés PS et LR qui bravent les consignes de leur groupe. Le Premier ministre franchit-il seulement le premier obstacle d’une longue course de haies ? Décryptage et analyse avec Arnaud Benedetti et Frédéric Dabi. Le Sénat : aucun macronist... e ne manque à l’appel pour Sébastien Lecornu. Mais est-ce un vote de conviction ou un vote de raison ? Le sénateur Horizons Louis Vogel répond et précise sa position sur la suspension de la réforme des retraites. L’entretien : cinq ans après l’assassinat de Samuel Paty, sa sœur Gaëlle Paty publie un livre sur le procès de son frère. Elle revient sur le terrible engrenage de mensonges et de lâcheté qui a conduit à sa mort, et interroge l’islamisme et la liberté d’expression. Gaëlle Paty est notre invitée. En régions : focus sur le Tarn, où le verdict est rendu dans le procès de Cédric Jubillar. Reportage et analyse avec Pierre Archet du Journal d’Ici, qui suit ce dossier depuis le début.

