Bonjour chez vous !

L'intégrale du vendredi 17 octobre

Au programme : Sébastien Lecornu échappe de justesse à la censure. Le vote se joue à 18 voix, avec quelques députés PS et LR qui bravent les consignes de leur groupe. Le Premier ministre franchit-il seulement le premier obstacle d’une longue course de haies ? Décryptage et analyse avec Arnaud Benedetti et Frédéric Dabi. Le Sénat : aucun macronist...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/01/2026

