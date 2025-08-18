Public Sénat
L'intégrale du vendredi 19 septembre

Au programme de cette édition : Un million de personnes selon les syndicats, la moitié selon le ministère de l’Intérieur… La mobilisation a été massive hier dans la rue. Mais comment Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu peuvent-ils répondre à la colère sociale ? Décryptage et analyse avec Arnaud Benedetti et Benjamin Morel. Au Sénat : dans ce...

Publié le

Invité

Jean-Claude Mailly

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/12/2025

