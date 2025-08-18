L'intégrale du vendredi 19 septembre

Au programme de cette édition : Un million de personnes selon les syndicats, la moitié selon le ministère de l’Intérieur… La mobilisation a été massive hier dans la rue. Mais comment Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu peuvent-ils répondre à la colère sociale ? Décryptage et analyse avec Arnaud Benedetti et Benjamin Morel. Au Sénat : dans ce... contexte, la gauche peut-elle trouver un accord de non-censure avec le Premier ministre ? Nous interrogeons Ian Brossat, sénateur et porte-parole du Parti communiste. Dans l’entretien du vendredi, nous recevons une figure du monde syndical : Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière. Quel regard porte-t-il sur ces mobilisations ? Les syndicats ont-ils encore les moyens de peser et d’obtenir des victoires ? Et puis en régions : à la veille des Journées du patrimoine, nous irons à Chantilly, dont le château vient d’être élu monument préféré des Français.

