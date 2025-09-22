Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du vendredi 24 octobre

Au programme : Le débat sur le budget 2026 s’ouvre dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.Quel compromis politique est possible pour redresser les finances publiques sans creuser les fractures entre partenaires de la majorité ? L’économiste Christian Saint-Étienne apporte son analyse sur les marges de manœuvre économiques et politiques du ...

Publié le

Invité

Vincent Capo-Canellas

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/01/2026

