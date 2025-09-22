L'intégrale du vendredi 24 octobre

Au programme : Le débat sur le budget 2026 s’ouvre dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.Quel compromis politique est possible pour redresser les finances publiques sans creuser les fractures entre partenaires de la majorité ? L’économiste Christian Saint-Étienne apporte son analyse sur les marges de manœuvre économiques et politiques du ... gouvernement. Au Sénat, la suspension de la réforme des retraites, intégrée au budget de la Sécurité sociale, divise toujours. Une majorité peut-elle se dégager pour la valider ?Le sénateur centriste Vincent Capo-Canellas, membre du groupe Union centriste, est notre invité pour en débattre. La crise se poursuit chez Les Républicains après le refus du parti de participer au gouvernement. Les six ministres issus de LR sont suspendus par Bruno Retailleau, une décision vivement contestée par une partie du parti, notamment Laurent Wauquiez. Faut-il y voir une recomposition politique à droite ?Le décryptage de Tâm Tran Huy et Louis Morin. A la une de nos régions, l’événement sportif de l’année : le Tour de France 2026 dévoile son parcours. Un départ prévu à Barcelone, une large place accordée aux Alpes, et un passage très attendu dans plusieurs villes partenaires du Dauphiné Libéré.

Voir plus