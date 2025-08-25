Public SÃ©nat
L'intÃ©grale du vendredi 26 septembre

Au programme de cette Ã©dition : Un tournant historique pour la VÃ¨me RÃ©publique : pour la premiÃ¨re fois, un prÃ©sident est condamnÃ© Ã  de la prison. Nicolas Sarkozy entre dans lâ€™histoire judiciaire et politique du pays. La presse rÃ©gionale titre ce matin sur cet Ã©vÃ©nement inÃ©dit : Â« Je dormirai en prison la tÃªte haute Â» pour La Charente Libre, Â...

PubliÃ© le

InvitÃ©

Nicolas Sarkozy

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

1h28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 25/12/2025

