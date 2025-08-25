L'intÃ©grale du vendredi 26 septembre

Au programme de cette Ã©dition : Un tournant historique pour la VÃ¨me RÃ©publique : pour la premiÃ¨re fois, un prÃ©sident est condamnÃ© Ã de la prison. Nicolas Sarkozy entre dans lâ€™histoire judiciaire et politique du pays. La presse rÃ©gionale titre ce matin sur cet Ã©vÃ©nement inÃ©dit : Â« Je dormirai en prison la tÃªte haute Â» pour La Charente Libre, Â... « Un jugement historique Â» pour les DNA, Â« La dÃ©flagration Â» pour Sud Ouest, Â« Un prÃ©sident en prison Â» pour Var-Matin. Des unes qui traduisent lâ€™onde de choc provoquÃ©e par cette dÃ©cision. RÃ©action politique Ã©galement avec le sÃ©nateur centriste Vincent Delahaye : comment la classe politique accueille-t-elle cette dÃ©cision ? Ã‰tait-elle attendue ou totalement imprÃ©visible ?

