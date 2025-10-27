Public Sénat
L'intégrale du vendredi 29 octobre 2025

Au programme de cette édition : Emmanuel Macron annonce la création d’un service militaire national volontaire pour les jeunes majeurs. Un outil pertinent pour renforcer l’armée face aux menaces russes ? Et comment ces menaces se traduisent-elles aujourd’hui ? Le Général Vincent Desportes répond à nos questions. Le Sénat ouvre son examen du bud...

Publié le

Invité

Général Vincent Desportes

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/02/2026

