L'intégrale du vendredi 29 octobre 2025

Au programme de cette édition : Emmanuel Macron annonce la création d’un service militaire national volontaire pour les jeunes majeurs. Un outil pertinent pour renforcer l’armée face aux menaces russes ? Et comment ces menaces se traduisent-elles aujourd’hui ? Le Général Vincent Desportes répond à nos questions. Le Sénat ouvre son examen du bud... get. La droite sénatoriale assume une ligne anti-taxe et anti-impôt. Cette orientation rend-elle tout compromis impossible ? Le président socialiste de la Commission des finances, Claude Raynal, nous donne son analyse. Le débat : Neutralité, fonctionnement, financement… Une commission d’enquête se penche sur l’audiovisuel public. Voulue par Éric Ciotti, peut-elle glisser vers une bataille politique ? Débat entre nos éditorialistes Louis Morin et Pablo Pillaud-Vivien. À la Une de nos régions : Enfin, zoom sur ces communes qui réinstallent l’éclairage public pour lutter contre l’insécurité. Exemple à Falaise, dans le Calvados, où le maire détaille son choix.

