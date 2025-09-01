L'intégrale du vendredi 3 octobre

Dernière journée de consultation pour Sébastien Lecornu qui reçoit les oppositions… Il a égrené des propositions hier qui ne semblent pas les convaincre… Va-t-il trouver la ligne qui lui permettra d’éviter la censure ? On en parle avec Arnaud Benedetti et Tâm Tran-Huy. Bruno Retailleau annonce que la participation des Républicains au gouvernem... ent n’est pas acquise... Le socle commun va-t-il s’effriter ? Nous interrogeons Hervé Marseille, Président du groupe centriste au Sénat et de l’UDI... La journée de mobilisation d’hier a réuni entre 125 000 et 500 000 personnes. C’est moins que le 18 Septembre. Le sénateur communiste Pierre Ouzoulias est notre invité. Info régions À la une de nos régions, nous parlerons des difficultés des producteurs d’olives. La récolte est mauvaise, en raison notamment de la sécheresse. Reportage à Nice.

Voir plus