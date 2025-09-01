Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du vendredi 3 octobre

Dernière journée de consultation pour Sébastien Lecornu qui reçoit les oppositions… Il a égrené des propositions hier qui ne semblent pas les convaincre… Va-t-il trouver la ligne qui lui permettra d’éviter la censure ? On en parle avec Arnaud Benedetti et Tâm Tran-Huy. Bruno Retailleau annonce que la participation des Républicains au gouvernem...

Publié le

Invité

Sébastien Lecornu

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h29mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2026

Bonjour chez vous !