Bonjour chez vous !

L'intégrale du vendredi 5 décembre

Au programme de cette édition : Faut-il s’inquiéter des déclarations de Vladimir Poutine, qui se dit prêt si l’Europe veut la guerre ? Cherche-t-il vraiment l’escalade ou prépare-t-il autre chose ? Le géopolitologue Nicolas Tenzer nous livre son analyse. Sébastien Lecornu peut-il réussir son pari sur le budget de la Sécurité sociale ? Il mult...

Publié le

Invité

Nicolas Tenzer

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/03/2026

