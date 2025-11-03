L'intégrale du vendredi 5 décembre

Au programme de cette édition : Faut-il s’inquiéter des déclarations de Vladimir Poutine, qui se dit prêt si l’Europe veut la guerre ? Cherche-t-il vraiment l’escalade ou prépare-t-il autre chose ? Le géopolitologue Nicolas Tenzer nous livre son analyse. Sébastien Lecornu peut-il réussir son pari sur le budget de la Sécurité sociale ? Il mult... iplie les compromis, notamment sur la CSG sur le capital, et cherche à réunir une majorité autour du texte. La sénatrice LR Christine Lavarde réagit alors que la partie « recettes » du budget vient d’être profondément réécrite par la droite sénatoriale. À l’approche des municipales, la situation politique et parlementaire influence-t-elle déjà le scrutin ? Décryptage avec Pablo Pillaud-Vivien et Tâm Tran-Huy. Focus ensuite sur les enjeux dans les Alpes-Maritimes et le Var avec nos partenaires de la presse régionale. À la une de nos régions, la magie de Noël s’empare du château de Blois : un parcours lumineux fait dialoguer la Renaissance et le contemporain. Découverte de ces illuminations spectaculaires.

