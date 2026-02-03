Loïc Hervé : « Il faut mettre un terme aux campements illicites des gens du voyage »

Le Sénat examine ce mardi une proposition de loi pour mieux encadrer l’accueil des gens du voyage qui est parfois une source de tension au niveau local. Loïc Hervé, vice-président du Sénat et sénateur centriste de Haute-Savoie rappelle que « aujourd’hui, les stationnements des gens du voyage dans nos territoires sont légion, et posent des problè... mes énormes aux populations et aux habitants, parce que c’est très compliqué de vivre à côté d’un campement illicite. Donc l’idée c’est d’assouplir suffisamment les mesures pour que les obligations d’accueil des communes soient remplies au mieux et aussi de renforcer les pouvoirs de coercition pour mettre un terme à ces installations illicites ». Autre sujet au cœur de l’actualité : la question des contrats des sociétés d’autoroutes. À partir de 2031, les concessions autoroutières de l’État vers des sociétés prend fin. À la clé, ce sont des contrats à plusieurs milliards d’euros qui pourraient être renégociés pour renflouer les caisses de l’État. Le sujet sera discuté ce mercredi en Conseil des ministres. Loïc Hervé considère que « la manière dont l’État a concédé à des opérateurs privés la gestion des autoroutes, est à certains égards quelque chose de purement scandaleux. (…) Il est utile de regarder les milliards que l’État va récupérer, mais surtout de mettre à jour la manière dont l’État concède les autoroutes françaises. On a la chance d’avoir des routes en bon état, entretenues par des sociétés honorables. Le problème c’est la manière dont on contractualise et dont l’État vérifie la manière dont les choses sont faites. Et puis il y a la question des tarifs, qui doit être interrogée, quand on voit que dans d’autres pays d’Europe le fait d’emprunter une autoroute est beaucoup moins cher ».

