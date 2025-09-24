Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Loïc Hervé : « Le RN et LFI veulent faire trébucher le gouvernement et nos institutions »

Les négociations du Premier ministre Sébastien Lecornu s’éternisent dans un climat politique particulièrement tendu. Alors que le budget doit être présenté devant le Parlement le 13 octobre, toujours aucune piste pour la formation du gouvernement n’a été annoncée. Une des concessions exigées par la gauche, la taxe Zucman, un impôt sur le patr...

Publié le

Invité

Loic Hervé

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !