Public Sénat
Bonjour chez vous !

Louis Vogel : « Édouard Philippe a toujours été opposé à la suspension de la réforme des retraites »

Jeudi 16 décembre, à 18 voix près, le gouvernement Lecornu II échappe à la censure grâce au soutien du Parti Socialiste et des Républicains. Ce sursis a été accordé suite au discours de politique générale du Premier ministre, qui suspend la réforme Borne sur les retraites. Les Français nés entre 1964 et 1968 gagneront un trimestre sur leurs co...

Publié le

Invité

Louis Vogel

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/10/2026

Bonjour chez vous !