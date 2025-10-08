Jeudi 16 décembre, à 18 voix près, le gouvernement Lecornu II échappe à la censure grâce au soutien du Parti Socialiste et des Républicains. Ce sursis a été accordé suite au discours de politique générale du Premier ministre, qui suspend la réforme Borne sur les retraites. Les Français nés entre 1964 et 1968 gagneront un trimestre sur leurs co... tisations. Cependant, avec la promesse de ne pas recourir au 49.3, c’est maintenant le débat parlementaire qui s’engage autour du budget. Louis Vogel, sénateur (Indépendants, centriste) de Seine-et-Marne et membre d’Horizons, explique l’organisation des débats sur le budget : « Les deux textes budgétaires seront discutés et amendés dans les deux assemblées. Le texte qui va sortir de l’Assemblée nationale sera rose clair, le texte qui va sortir du Sénat sera bleu horizon. On aura deux textes, donc on aura une CMP (commission mixte paritaire) qui va se réunir pour trancher. Mais supposons que l’Assemblée nationale n’accepte pas les résultats de la CMP : normalement il y a une deuxième lecture. Mais en pratique, le délai dont nous disposons pour discuter le texte ne permet pas une deuxième lecture. Et dans ce cas, le gouvernement reprendra la main : soit par des ordonnances, soit par une loi spéciale ». Le 7 octobre, Édouard Philippe, ancien Premier ministre et président d’Horizons à ce que le président de la République démissionne : « le départ anticipé d’Emmanuel Macron est la seule décision digne qui permette d’éviter 18 mois d’indétermination et de crise ». Membre d’Horizons et soutien du maire du Havre dans ses ambitions présidentielles, Louis Vogel affirme : « Édouard Philippe a pris toute une série de positions, toujours orientées vers l’intérêt général et comment restaurer l’autorité de l’État. Il a toujours été opposé à la suspension de la réforme des retraites. Il a été le premier à proposer un contrat de gouvernement, du Parti Socialiste jusqu’aux Républicains. Mais si la crise perdure, le seul dans notre constitution qui puisse y mettre fin : c’est le président de la République ».

