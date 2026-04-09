Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Louis Vogel : « Il faut juger plus vite et mettre fin à la surpopulation carcérale »

Dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, le sénateur (les Indépendants) de la Seine-et-Marne, professeur de droit, avocat et ancien directeur de l’Université Panthéon-Assas, Louis Vogel était l’invité de la matinale « Bonjour Chez Vous ». Le projet de loi adopté au Sénat met en place le « plaider-cou...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/07/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique