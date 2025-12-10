Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Louis Vogel : « L’abattage des troupeaux contre la dermatose nodulaire est la seule solution »

Avec un budget de l’État prévoyant un déficit budgétaire de 5,3% l’année prochaine, la banque de France alerte sur la dégradation des finances publiques. L’objectif initial visé par le gouvernement était fixé à 4,7% de déficit. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes a déclaré ce jeudi 18 décembre : « nous verrons ...

Publié le

Invité

Louis Vogel

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !