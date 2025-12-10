Louis Vogel : « L’abattage des troupeaux contre la dermatose nodulaire est la seule solution »

Avec un budget de l’État prévoyant un déficit budgétaire de 5,3% l’année prochaine, la banque de France alerte sur la dégradation des finances publiques. L’objectif initial visé par le gouvernement était fixé à 4,7% de déficit. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes a déclaré ce jeudi 18 décembre : « nous verrons ... déjà si nous pouvons atteindre les 5% de déficit, mais ça ne paraît pas très bien parti ». Louis Vogel, sénateur (Les Indépendants) de la Seine-et-Marne et membre d’Horizons considère « qu’il faut passer des réformes structurelles pour réellement réduire les dépenses de l’État. Le problème c’est que dans notre contexte on ne peut pas les mettre en place, il nous faut trouver des ressources. Et ces ressources sont nécessairement fiscales : il ne faut pas qu’elles soient trop lourdes pour la production, et il ne faut pas qu’elles touchent trop les Français car le taux d’imposition est déjà très lourd ». Louis Vogel est également revenu sur la crise agricole : « L’abattage des troupeaux contre la dermatose nodulaire est la seule solution pour éviter qu’elle ne se dissémine pour que ça devienne plus grave. Mais le monde agricole est en difficulté depuis très longtemps. Ils rencontrent de nombreuses problématiques : l’accord sur le Mercosur, la Politique Agricole Commune, maintenant il y a ces animaux malades… Ça fait beaucoup pour un seul homme j’ai envie de dire, et plus personne ne veut être agriculteur ».

