Macron reconnaît la Palestine : le poids des mots

Le lundi 22 septembre, le président de la République Emmanuel Macron reconnaissait l’existence de l’État palestinien devant les Nations Unies. Un discours qui faisait face aux sièges vides d’Israël et des États-Unis. La position française fait suite à celles de l’Australie, du Canada, du Portugal et du Royaume-Uni. Pour Françoise Degois, éd... itorialiste politique : « le discours du président de la République est une réussite. Pour une fois, on a vu un Emmanuel Macron qui n’était pas amphigourique. Je trouve qu’il a été assez sobre et qu’il a pris la dimension du moment. […] J’ai trouvé qu’il y avait une continuité avec François Mitterrand en 1982, qui était le premier à briser ce tabou sur un État palestinien ». Pour Hubert Coudurier, directeur de l’information de Télégramme : « Sur Israël, la France est un peu comme si la Jordanie venait nous donner des leçons sur le problème corse. Il y a une extraordinaire prétention de la diplomatie française à dire le droit. […] Il y a une incontinence verbale chez le président de la République qui fait qu’il a excellé dans l’exercice du discours. Mais beaucoup ne croient pas énormément en ses effets, il y a dans ce discours un côté incantatoire ».

