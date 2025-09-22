Public Sénat
Macron reconnaît la Palestine : le poids des mots

Le lundi 22 septembre, le président de la République Emmanuel Macron reconnaissait l’existence de l’État palestinien devant les Nations Unies. Un discours qui faisait face aux sièges vides d’Israël et des États-Unis. La position française fait suite à celles de l’Australie, du Canada, du Portugal et du Royaume-Uni. Pour Françoise Degois, éd...

Politique

Oriane Mancini

37mn

Jusqu'au 23/09/2026

Bonjour chez vous !