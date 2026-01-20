Maire, lâ€™engagement au cÅ“ur de la RÃ©publique

Les Ã©lections municipales approchent avec des scrutins qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Avec le contexte de crise politique et budgÃ©taire que traverse la France, ces Ã©lections locales seront-elles impactÃ©es par les enjeux nationaux ? ParitÃ© des listes, sÃ©curitÃ© des Ã©lus, finances locales, la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â» organisait un dÃ... ©bat entre trois maires autour de ces questions : Nathalie Gavoille, maire (sans Ã©tiquette) de TrochÃ¨res, Vincent Chauvet, maire (MoDem) dâ€™Autun et Patrick Haddad, maire (PS) de Sarcelles. Sur la question de la sÃ©curitÃ©, les maires constatent, comme dans dâ€™autres mÃ©tiers qui y sont confrontÃ©s, une montÃ©e de la violence de la sociÃ©tÃ©. Vincent Chauvet remarque que Â« les citoyens sont de moins en moins citoyens- Ã©lecteurs, et de plus en plus clients-consommateurs, comme dans une relation avec un fournisseur dâ€™accÃ¨s, avec des comportements extrÃªmement agressifs et sans patience Â». Nathalie Gavoille tÃ©moigne Â« dâ€™agressions verbalesÂ». Patrick Haddad, victime dâ€™une agression Ã proximitÃ© de sa mairie, notamment dâ€™un lancer de pierre, constate : Â« la violence des habitants. La protection fonctionnelle nous dÃ©fend physiquement, mais il y aussi le problÃ¨me de la lenteur de la justice derriÃ¨re. Il y a trois ou quatre mandats nous Ã©tions peut-Ãªtre dans un monde qui allait moins vite, et moins conflictuel Â».

