Manon Aubry : « Après Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron se nommera lui-même Premier ministre »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est sous la pression des oppositions et de la rue, en cette journée de manifestions inter-syndicales. Pour Manon Aubry, députée européenne, « Emmanuel Macron n’a toujours pas compris que tant à l’Assemblée nationale, que dans la rue, que de la part des syndicats, ce que l’on attend c’est une rupture avec ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/09/2026

