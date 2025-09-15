Manon Aubry : « Après Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron se nommera lui-même Premier ministre »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est sous la pression des oppositions et de la rue, en cette journée de manifestions inter-syndicales. Pour Manon Aubry, députée européenne, « Emmanuel Macron n’a toujours pas compris que tant à l’Assemblée nationale, que dans la rue, que de la part des syndicats, ce que l’on attend c’est une rupture avec ... la politique macroniste ». « Rupture », un mot volontairement employé par Sébastien Lecornu dans les médias, qui essaye de temporiser avec les revendications et les lignes rouges. Manon Aubry insiste sur la nécessité de « ne pas subir un budget austéritaire, comme celui présenté par François Bayrou ». Pour La France Insoumise, « tout le monde a bien compris que le blocage du pays vient de l’Élysée » (…) « Nous demandons le départ d’Emmanuel Macron, par démission ou destitution ».

