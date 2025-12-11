Manon Aubry : « L’Union européenne est en train de disparaître de l’Histoire »

Après négociation avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, a obtenu le report de la signature de l’accord de libre-échange UE-Mercosur, du samedi 20 décembre au mois de janvier. Un délai qui permettrait de renégocier les clauses de sauvegardes et les clauses miroirs pour les importatio... ns d’Amérique latine. Pour Manon Aubry, députée européenne de La France Insoumise : « C’est une énorme opération d’enfumage. Je sais que c’est bientôt Noël et qu’on a envie d’y croire. Mais que ce soit en décembre ou en janvier, cet accord ne va pas bouger d’une seule virgule. Tout est déjà finalisé : le contenu de l’accord, mais aussi les clauses de sauvegarde. Pour qu’elles soient activées, il faut une variation des prix et des volumes de 8%, à la seule initiative de la Commission européenne, prouver une causalité avec l’accord, etc. Elles n’ont aucune chance d’être activées, et quand bien même elles le seraient, elles ne prévoient pas une suspension des importations en provenance du Brésil et de l’Argentine ». Manon Aubry ajoute que « l’Union européenne est en train de disparaître de l’Histoire. Que ce soit pour l’accord de paix qui n’a pas été respecté à Gaza, sur la perspective d’un accord de paix en Ukraine, sur les questions commerciales, c’est Donald Trump qui est en train de dicter sa loi à l’Union européenne ».

