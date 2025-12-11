Public Sénat
Manon Aubry : « L’Union européenne est en train de disparaître de l’Histoire »

Après négociation avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, a obtenu le report de la signature de l’accord de libre-échange UE-Mercosur, du samedi 20 décembre au mois de janvier. Un délai qui permettrait de renégocier les clauses de sauvegardes et les clauses miroirs pour les importatio...

Politique

Oriane Mancini

25mn

Jusqu'au 19/03/2026

