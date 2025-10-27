Manuel Bompard : « La Ve République ne se parlementarise pas »

Les débats parlementaires à l’Assemblée nationale sur le budget se poursuivent après deux jours de discussion. Deux amendements ont été approuvés par une large majorité de députés : la suppression du gel du barème de l’impôt sur le revenu et la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais le gouvernement Lecornu II tiendra-t-il le rythm... e de cette course budgétaire avant le vote du 4 novembre ? Pour Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de La France Insoumise, cette course contre-la-montre est la preuve que « la Ve République ne se parlementarise pas. Le gouvernement a trop d’outils pour imposer sa volonté aux parlementaires. En cas de non-respect du délai constitutionnel prévu pour l’examen du budget de 70 jours, le gouvernement a la possibilité de légiférer par ordonnance, c’est-à-dire d’appliquer le budget de son choix, sans que les parlementaires y aient quelque chose à redire ». Manuel Bompard est également revenu sur les tensions à gauche : « Le Parti Socialiste a fait une faute politique lourde en ne votant pas la censure proposée par La France Insoumise. C’est le non-vote des députés socialistes qui a permis au gouvernement Lecornu II d’être en place aujourd’hui. D’autant qu’ils n’ont rien obtenu en retour».

