Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Manuel Bompard : « La Ve République ne se parlementarise pas »

Les débats parlementaires à l’Assemblée nationale sur le budget se poursuivent après deux jours de discussion. Deux amendements ont été approuvés par une large majorité de députés : la suppression du gel du barème de l’impôt sur le revenu et la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais le gouvernement Lecornu II tiendra-t-il le rythm...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !