Marc Fesneau : « Il faut trouver un compromis sur un déficit supportable, autour de 20 milliards »

Face au risque que le budget de la sécurité sociale soit une fois de plus rejeté par l’Assemblée nationale, certains élus socialistes considèrent désormais que l’usage du 49-3 pour faire passer un texte comprenant leurs demandes serait acceptable. Marc Fesneau, président du groupe les Démocrates à l’Assemblée nationale et premier vice-prési... dent du MoDem, tempère : « Nous sommes prêts à bouger sur un certain nombre de lignes dès lors que l’on m’explique comment on arrive à tenir un déficit, non pas un excédent, qui soit supportable pour tout le monde. Faire 35 milliards de déficit sur la Sécurité sociale, c’est non. C’est autour du chiffre des 20 milliards que le compromis peut s’organiser. Et si on n’a pas de budget, on sait que c’est 30 milliards de déficit. Nous sommes ceux ayant fait le plus d’efforts pour trouver un point d’équilibre ». En tant que vice-président du Modem, Marc Fesneau s’est expliqué sur les alliances en vue des municipales : « C’est un choix auquel nous nous tenons depuis 2008. Il y a une donnée nouvelle cette fois-ci, pour 2026, c’est la question de ceux qui pourraient avoir envie de faire des alliances avec La France Insoumise ou le Rassemblement National. En tout cas, nous on sera fermes sur nos positions et on est capable de dialoguer avec tous ceux qui refusent le populisme ».

