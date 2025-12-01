Public Sénat
Marc Fesneau : « Il faut trouver un compromis sur un déficit supportable, autour de 20 milliards »

Face au risque que le budget de la sécurité sociale soit une fois de plus rejeté par l’Assemblée nationale, certains élus socialistes considèrent désormais que l’usage du 49-3 pour faire passer un texte comprenant leurs demandes serait acceptable. Marc Fesneau, président du groupe les Démocrates à l’Assemblée nationale et premier vice-prési...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 02/12/2026

