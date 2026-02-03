Public Sénat
Marie Mercier : « Il ne faut pas interdire la prostitution mais viser ses exploitants »

La matinale « Bonjour chez vous ! » a reçu Marie Mercier, sénatrice (LR) de Saône-et-Loire, à l’origine d’une proposition de loi examinée ce mardi au Sénat. Le texte prévoit la prohibition de l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et de lutter contre le proxénétisme en ligne. Il vise en particulier à la régulation de plateformes...

Politique

Oriane Mancini

23mn

Jusqu'au 12/05/2026

Bonjour chez vous !