Marie Mercier : « Il ne faut pas interdire la prostitution mais viser ses exploitants »

La matinale « Bonjour chez vous ! » a reçu Marie Mercier, sénatrice (LR) de Saône-et-Loire, à l’origine d’une proposition de loi examinée ce mardi au Sénat. Le texte prévoit la prohibition de l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et de lutter contre le proxénétisme en ligne. Il vise en particulier à la régulation de plateformes... comme OnlyFans, ou MYM, mais vise surtout les « agents » commerciaux et managers qui cherchent à y développer des carrières de créateurs de contenus. De nombreuses dérives à ce sujet ont été répertoriés, pouvant être assimilées à un « proxénétisme 2.0 ». Marie Mercier déplore que sur un sujet aussi lourd, les sénateurs n’aient pas réussi à discuter dans le calme : « Nous étions dans un Hémicycle conscient qu’il allait voter pour la première fois une infraction tout à fait particulière, parce qu’il s’agissait de pénaliser des actes en ligne. (…) Mon sujet c’est de protéger ces jeunes qui rêvent, qui pensent qu’elles vont être influenceuses, qu’elles vont montrer un peu de lingerie, et puis qu’elles vont gagner beaucoup d’argent, facilement, depuis chez elles. Il faut que des plateformes comme OnlyFans comprennent bien qu’elles doivent effectuer davantage de contrôles ». Marie Mercier rappelle que son objectif est bien la pénalisation de pratiques managériales pouvant s’apparenter à du proxénétisme : «Ce que nous visons ce sont les exploitants sexuels, des hommes, souvent de 22 à 23 ans, avec une formation de commerce. Ce sont des entrepreneurs, ce qu’ils veulent c’est du chiffre. Pour ça il faut proposer un produit, et le produit c’est cette jeune fille, qui va le fabriquer dans sa chambre, avec son téléphone, et qui va être harcelée pour en produire davantage ».

