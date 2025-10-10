Marine Tondelier : « Emmanuel Macron nous fait cinquante nuances d’obstruction »

Les motions de censure du gouvernement Lecornu II sont discutées ce jeudi 16 octobre à l’Assemblée nationale. « Bonjour chez vous ! » a reçu Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, qui nous confirme que son groupe votera la censure, malgré la suspension de la réforme des retraites. La secrétaire nationale des Écologistes a fusti... gé la confusion autour du sujet du PLFSS, le budget de la sécurité sociale : « Nous ignorons tout de la manière dont le budget va être voté. On a entendu tout et son contraire, mêmes les socialistes ne savent plus comment cela va se passer et on comprend que c’est un piège pour obliger la gauche à voter un budget qui contient : augmentation des franchises médicales, gel des prestations sociales, diminution du budget vert, etc… » Marine Tondelier ajoute que « Sébastien Lecornu n’a pas suspendu la réforme des retraites, il l’a simplement décalée. Ce décalage n’affecte que les Français nés entre 1964 et 1968, qui ne vont gagner qu’un trimestre. C’est plus de 3 millions de personnes concernées, je ne dis pas que ce n’est rien. Je me suis battue pour obtenir tout ce que nous pouvions, mais ce que nous avons obtenu n’est pas grand-chose, et il faut le dire aux Français. Et ça ne vaut pas de laisser ce gouvernement qui n’a rien à faire là. Emmanuel Macron maintient sa politique et nous fait cinquante nuances d’obstruction. Nous faisons face à un travail de sape morale et de nos institutions ».

