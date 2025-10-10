Public Sénat
Bonjour chez vous !

Marine Tondelier : « Emmanuel Macron nous fait cinquante nuances d’obstruction »

Les motions de censure du gouvernement Lecornu II sont discutées ce jeudi 16 octobre à l’Assemblée nationale. « Bonjour chez vous ! » a reçu Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, qui nous confirme que son groupe votera la censure, malgré la suspension de la réforme des retraites. La secrétaire nationale des Écologistes a fusti...

Publié le

Invité

Marine Tondelier

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/10/2026

