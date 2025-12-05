Marine Tondelier : « La méthode Lecornu consiste à ménager la chèvre et le chou »

L’Assemblée nationale a voté le budget de la Sécurité sociale à 13 voix près, ce mardi 9 novembre : 247 pour, 234 contre et 93 abstentions. Ce sont 18 voix favorables du parti Les Républicains qui ont fait pencher la balance, alors que le président du groupe à l’Assemblée, Laurent Wauquiez, avait appelé à s’abstenir. Marine Tondelier ignore... « qui gagne réellement à la fin avec ce budget de la Sécurité sociale. Vous voyez bien que la méthode Lecornu qui consiste à ménager la chèvre et le chou en permanence, à voter des amendements avec la gauche, d’autres avec la droite et l’extrême droite, conduit à la fin à quelque chose qui n’est pas satisfaisant. Je suis extrêmement fière que les Écologistes ait été une force d’interposition entre Emmanuel Macron et les Françaises et les Français de l’autre côté ». Au total, ce budget de la Sécurité sociale cumule à lui seul en prévision 20 milliards d’euros de déficit. Pour Marine Tondelier « c’est la responsabilité du gouvernement parce qu’il n’a pas accepté les propositions sur la partie recette. Et quand vous refusez de taxer les plus riches, quand vous mettez beaucoup d’exonérations, forcément ça grève des recettes. Donc à dépense constante, ça fait plus de déficit. Normalement sur les exonérations, l’État compense sur la Sécurité sociale, et là il le fait imparfaitement. Ce budget de la Sécurité sociale est artificiellement en déficit parce que l’État ne verse pas à la Sécurité sociale les compensations qu’il devrait ».

