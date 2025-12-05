Public Sénat
Marine Tondelier : « La méthode Lecornu consiste à ménager la chèvre et le chou »

L’Assemblée nationale a voté le budget de la Sécurité sociale à 13 voix près, ce mardi 9 novembre : 247 pour, 234 contre et 93 abstentions. Ce sont 18 voix favorables du parti Les Républicains qui ont fait pencher la balance, alors que le président du groupe à l’Assemblée, Laurent Wauquiez, avait appelé à s’abstenir. Marine Tondelier ignore...

