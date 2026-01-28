Public Sénat
Marion Canalès : « La police municipale ne doit pas devenir un supplétif de la police nationale »

Le Sénat examine depuis ce mardi un projet de loi pour élargir les pouvoirs de la police municipale. Avec la montée du narcotrafic et de l’insécurité comme préoccupation majeure des Français à l’échelle locale, l’extension des prérogatives des policiers municipaux qui sont placés sous l’autorité des maires, est un enjeu important pour les...

Politique

Oriane Mancini

23mn

Jusqu'au 05/05/2026

Bonjour chez vous !