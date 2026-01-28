Marion Canalès : « La police municipale ne doit pas devenir un supplétif de la police nationale »

Le Sénat examine depuis ce mardi un projet de loi pour élargir les pouvoirs de la police municipale. Avec la montée du narcotrafic et de l’insécurité comme préoccupation majeure des Français à l’échelle locale, l’extension des prérogatives des policiers municipaux qui sont placés sous l’autorité des maires, est un enjeu important pour les... municipales à venir. Invitée de la matinale « Bonjour chez vous ! », Marion Canalès, sénatrice (PS) du Puy-de-Dôme, rappelle « qu’en 40 ans il y a eu une multiplication par cinq des effectifs de la police municipale, avec un volontarisme de la part des communes. Aujourd’hui il faut réussir à concilier efficacité et complémentarité avec la police nationale, sans tomber dans la surenchère. (…) Avec la dégradation du ratio police nationale et gendarmerie par habitant, il ne faut pas que les polices municipales deviennent des supplétifs ». Marion Canalès soutient que « sur l’armement de la police, ce sont le maire et son conseil municipal qui décideront de le mettre en place ou non. Tout dépend aussi de ce qu’on entend par ‘armement’. Si ce sont des armes de catégorie 1, (…) les tasers comme les armes de poing, cela peut s’entendre, pour que la police puisse se défendre et remplir ses missions de protection. Mais c’est une décision qui doit relever du maire. Nous essayons justement de préserver son autorité ».

