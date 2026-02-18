Marion CanalÃ¨s : Â« Le protoxyde d'azote est un vrai flÃ©au avec une consommation massive Â»

Les suites de la mort du militant nationaliste sous les coups de militants antifascistes Quentin Deranque agitent toujours les dÃ©bats politiques. Ce mercredi aux questions d'actualitÃ© au SÃ©nat, SÃ©bastien Lecornu s'en est pris Ã LFI : Â« Au moment oÃ¹ je vous parle, le dÃ©putÃ© RaphaÃ«l Arnault est toujours membre de La France Insoumise Â». Marion CanalÃ... ¨s, sÃ©natrice (PS) du Puy-de-DÃ´me insiste : Â« Je veux revenir sur ce que Laurent Wauqiez a dit sur le `cordon sanitaire' vis-Ã -vis de La France Insoumise. Cela me fait doucement rire. Je viens d'Auvergne RhÃ´ne-Alpes, le `cordon sanitaire' il a Ã©tÃ© mis en place contre le Rassemblement National (...). Ce cordon, que nous avons mis en place, nous, la gauche, a permis de sauver 11 dÃ©putÃ©s Les RÃ©publicains dans notre rÃ©gion. Je ne pense qu'on n'a pas de leÃ§ons Ã recevoir en matiÃ¨re de `cordon sanitaire', on a fait notre part, et l'inverse a Ã©tÃ© moins vrai Â». Marion CanalÃ¨s porte une proposition de loi pour rÃ©server la vente de protoxyde d'azote aux professionnels pour Ã©viter les dÃ©rives : Â« Sur le protoxyde d'azote, on est face Ã un vrai phÃ©nomÃ¨ne de sociÃ©tÃ©. Beaucoup de parlementaires en ont parlÃ© avant moi, tout a Ã©tÃ© dit ou presque, mais Ã§a peine encore Ã avancer. (...) ValÃ©rie LÃ©tard a Ã©tÃ© prÃ©curseur sur le sujet autour des mineurs, aujourd'hui c'est un sujet qui touche Ã©galement les majeurs. Maintenant il va falloir passer Ã la vitesse supÃ©rieure. C'est un vrai flÃ©au, avec une consommation massive, une accessibilitÃ©. Il faut une rÃ©ponse Ã la hauteur. On ne va pas tout rÃ©soudre avec nos textes et nos enjeux. Les maires sont en premiÃ¨re ligne et prennent des arrÃªtÃ©s sur lesquels il faut les accompagner Ã tout prix Â».

