Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

Marion CanalÃ¨s : Â« Le protoxyde d'azote est un vrai flÃ©au avec une consommation massive Â»

Les suites de la mort du militant nationaliste sous les coups de militants antifascistes Quentin Deranque agitent toujours les dÃ©bats politiques. Ce mercredi aux questions d'actualitÃ© au SÃ©nat, SÃ©bastien Lecornu s'en est pris Ã  LFI : Â« Au moment oÃ¹ je vous parle, le dÃ©putÃ© RaphaÃ«l Arnault est toujours membre de La France Insoumise Â». Marion CanalÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

23mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 27/05/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Bonjour chez vous !