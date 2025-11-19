Public SÃ©nat
Bonjour chez vous !

Marion CanalÃ¨s : Â« Le SÃ©nat demande encore aux salariÃ©s, apprentis et malades de faire des efforts Â»

Lâ€™AssemblÃ©e nationale a rejetÃ© le texte budgÃ©taire, ce samedi 22 novembre. Câ€™est un fait inÃ©dit, puisque tout lâ€™HÃ©micycle, sauf un dÃ©putÃ©, sâ€™est opposÃ© Ã  lâ€™adoption du projet de loi de finances. Le SÃ©nat va Ã  son tour examiner le budget Ã  partir du jeudi 27 novembre. Mais est-il possible de dâ€™adopter ce budget avant la fin de lâ€™annÃ...

Politique

Oriane Mancini

25mn

Jusqu'au 24/11/2026

Bonjour chez vous !