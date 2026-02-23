Marion Maréchal : « Le seul qui appelle sans ambiguïté à la violence, c’est Mélenchon »

Samedi 14 février, Quentin Deranque, un jeune militant nationaliste de 23 ans, mourrait de ses blessures, à la suite à une rixe avec des militants d’ultragauche. L’enquête vise sept suspects, dont des anciens membres de la Jeune Garde, association dissoute, dont deux assistants parlementaires de Raphaël Arnault, député de La France Insoumise du Va... ucluse et co-fondateur de la Jeune Garde. Ce samedi 21 février, 3.200 personnes selon la préfecture lyonnaise ont défilé en hommage à Quentin. Des saluts nazis et des insultes homophobes auraient été signalés dans le cortège. Marion Maréchal, eurodéputée ECR (conservateurs et réformistes européens), présidente de « Identité Libertés » et invitée de la matinale « Bonjour chez vous ! » dénonce le « narratif qui s’installe ». Elle rappelle « qu’un jeune homme de 23 ans est mort avec le crâne fracassé par terre à coups de pied et de poing par une milice d’extrême gauche liée à La France Insoumise, je pense que tout le monde en conviendra. Et maintenant, une semaine après ce n’est plus le sujet central, la mort de Quentin Deranque devient secondaire. Il faudrait instiller dans l’esprit des Français qu’il existe une grande menace existentielle : le retour du nazisme et du fascisme. C’est tout simplement grotesque, on assiste à une diabolisation systématique des personnes qui sont venues rendre hommage à Quentin. Alors que le seul qui appelle sans ambiguïté à la violence c’est Jean-Luc Mélenchon ». Marion Maréchal est également revenue sur la polémique entre la présidente du conseil italienne et le président de la République Emmanuel Macron sur la mort de Quentin : « En Italie ils ont connu de très graves périodes d’affrontements de l’extrême gauche et de l’extrême droite, avec plusieurs centaines de morts. Donc quand Meloni sait la mansuétude que la France a eu vis-à-vis de ces terroristes d’extrême gauche, pour elle, évidemment ça résonne avec la mort de Quentin Deranque. Alors qu’Emmanuel Macron instrumentalise la mort de Quentin pour régler ses comptes à l’internationale ».

