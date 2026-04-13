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Marlène Schiappa : « Travailler le 1er mai, c’est une demande de terrain »

A moins de trois semaines du 1er mai, la fête du Travail est au cœur des débats sur une potentielle autorisation de travailler ce jour férié. La proposition de loi, portée par la droite et le centre, soutenue par l’exécutif a été largement critiquée par la gauche et certains syndicats. Le Premier ministre souhaite trouver un consensus avec les sy...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/07/2026

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