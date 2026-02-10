Martin Ajdari : « Le service public couvre la diversité de la société française et est impartial »

Alors que la Commission d’enquête sur l’audiovisuel public poursuit ses travaux à l’Assemblée nationale, le président de l’Arcom, l’autorité de régulation de l’audiovisuel, Martin Ajdari est l’invité de Bonjour chez vous ! Le patron de l’Arcom estime que « le service public couvre très largement la diversité de la société françai... se et est très largement impartial. Mais l’impartialité il faut précisément réussir à définir ce que l’on entend par là. Aujourd’hui, la loi dit que l’Arcom est garante de l’indépendance et de l’impartialité. L’indépendance on voit assez bien comment on la caractérise : c’est une nomination par une autorité indépendante (…). Sur la notion d’impartialité, depuis 40 ans, depuis que la loi audiovisuelle a été votée, elle n’est pas précisée. Notre objectif est de corriger cela avec des enquêtes d’opinion auprès des Français ». Martin Ajdari tient également à rappeler le rôle que joue l’Arcom : « Nous sommes une autorité publique indépendante, au service des publics. Notre mission principale est d’organiser la liberté de communication audiovisuelle, d’octroyer des fréquences à des dizaines de chaînes de télévision, à 1.200 radios sur tout le territoire, dans le cadre d’appels à candidature transparents. En échange de ces fréquences, octroyées gratuitement, nous demandons plusieurs engagements : financement de création, diversité des programmes, qualité et pluralisme de l’information. Des engagements pour faire partie d’une vision ambitieuse de la société, du débat démocratique, de la diffusion des œuvres de l’esprit ».

Voir plus