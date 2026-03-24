Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Mathieu Darnaud : « Il faut des contrôles sur les prix des carburants pour éviter des dérapages »

Au 26ème jour du conflit au Moyen-Orient, les incidences économiques sont toujours aussi visibles sur les prix du carburant et inquiètent les automobilistes. Le président du groupe LR au Sénat Mathieu Darnaud était l’invité de la matinale Bonjour Chez Vous et pour lui, il y a « urgence à agir, pour notamment parer aux conséquences de ce choc pét...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique