Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Mathieu Darnaud : « Il n’y aura pas d’union des droites, la position des LR est claire »

Si le gouvernement Lecornu II a su résister à la censure en offrant au Parti Socialiste la suspension de la réforme des retraites, le parti Les Républicains ne l’entend pas de la même oreille. Mardi 21 octobre, une lettre rectificative est envoyée au Conseil d’État, pour être examinée ce jeudi 23 octobre en conseil des ministres, pour faire entr...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/10/2026

