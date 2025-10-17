Mathieu Darnaud : « Il n’y aura pas d’union des droites, la position des LR est claire »

Si le gouvernement Lecornu II a su résister à la censure en offrant au Parti Socialiste la suspension de la réforme des retraites, le parti Les Républicains ne l’entend pas de la même oreille. Mardi 21 octobre, une lettre rectificative est envoyée au Conseil d’État, pour être examinée ce jeudi 23 octobre en conseil des ministres, pour faire entr... er la suspension de la réforme des retraites dans le texte initial du PLFSS (le budget de la sécurité sociale). Cette mesure de précaution du gouvernement est un gage d’assurance supplémentaire à l’égard du Parti Socialiste, puisqu’en cas d’impasse au Parlement dans le vote du budget, et en cas de recours à des ordonnances pour faire passer le texte initial du budget, la suspension de la réforme des retraites sera bien appliquée. Mathieu Darnaud, sénateur (LR) de Limoges et président du groupe Les Républicains au Sénat, a fustigé cette démarche : « Nous ne voulons pas de la suspension de la réforme des retraites. On nous parle de compensations, on a de nombreuses questions sur elles, nous n’avons aucune réponse. Notre ligne est claire : nous ne voulons pas de nouvel impôt ou de nouvelle taxe. On ne peut pas faire des promesses à l’infini et en face, toujours parler de recettes, qui impliquent des impôts et des taxes nouvelles. Nous sommes le pays avec les prélèvements obligatoires les plus élevés, les Français ne veulent pas contribuer encore davantage ». L’Union des Droites pour la République, parti d’Éric Ciotti allié au Rassemblement National, a renouvelé ses appels du pied aux Républicains, en les invitant à les rejoindre. Plusieurs cadres de la mouvance LR ont estimé que le RN était désormais « un parti républicain comme les autres, avec lequel il était possible de travailler ». Mais Mathieu Darnaud rappelle, malgré des dissensions au sein de son parti, que : « Notre ligne a toujours été claire, il n’y aura pas d’union des droites. Bruno Retailleau l’a rappelé, Roger Karoutchi et Sophie Primas, eux-mêmes ont été très clairs, ils ont reprécisé quels avaient été leurs propos ».

Voir plus